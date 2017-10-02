2017 台北世大運

MLB》中職又領先大聯盟？明星投手客串小球僮（影音）

2017/10/02 09:41

統一獅洋投福瑞多昨天客串球僮。（取自網路）

〔體育中心／綜合報導〕中職又領先大聯盟？昨天統一獅隊洋投福瑞多才在比賽中客串球僮，沒想到今天也有大聯盟投手在比賽中客串球僮一角，為最後一場例行賽增添不少樂趣。

光芒投手羅默（Sergio Romo）今天就在比賽中戴起頭盔客串球僮，若大身軀坐在場邊相當顯眼，不過即便他是客串身份，仍相當敬業的完成球僮份內工作，幾度幫球員撿拾球棒，並幫球員保管護具。

光芒投手羅默今客串球僮。（取自大聯盟官網）

光芒官方推特就寫到：3座世界大賽冠軍、全明星中繼投手、球僮，引起不少球迷會心一笑。

至於為何會有當球僮的想法，羅默表示，「在嚴肅的比賽中製造一點樂趣嘛，這是最後一場比賽了，而且我一直都很想體驗在大聯盟當球僮的感覺，所以我就來啦！」

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