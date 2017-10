MLB》中職又領先大聯盟？明星投手客串小球僮（影音）

統一獅洋投福瑞多昨天客串球僮。(取自網路)

〔體育中心/綜合報導〕中職又領先大聯盟?昨天統一獅隊洋投福瑞多才在比賽中客串球僮,沒想到今天也有大聯盟投手在比賽中客串球僮一角,為最後一場例行賽增添不少樂趣。

光芒投手羅默(Sergio Romo)今天就在比賽中戴起頭盔客串球僮,若大身軀坐在場邊相當顯眼,不過即便他是客串身份,仍相當敬業的完成球僮份內工作,幾度幫球員撿拾球棒,並幫球員保管護具。

光芒投手羅默今客串球僮。(取自大聯盟官網)

光芒官方推特就寫到:3座世界大賽冠軍、全明星中繼投手、球僮,引起不少球迷會心一笑。

至於為何會有當球僮的想法,羅默表示,「在嚴肅的比賽中製造一點樂趣嘛,這是最後一場比賽了,而且我一直都很想體驗在大聯盟當球僮的感覺,所以我就來啦!」

But seriously he's doing a good job. pic.twitter.com/NrbM3iiFWG