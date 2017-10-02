NBA》簽下5年大約 魏少深情告白球迷：在你們面前打球是我的榮幸

「魏少」魏斯布魯克出席球迷舉辦的慶祝會活動，對支持他的球迷深情喊話。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）日前與雷霆簽下一紙大約，躍升成為聯盟最貴球星，今日出席雷霆球迷在北愛德蒙高中（Edmond North High School）所舉辦的慶祝會（ThunderFest）時，也不忘對雷霆球迷深情喊話：「能在你們面前打球是我的榮幸。」

為了「魏少」留在奧克拉荷馬，雷霆祭出5年2.05億美元（約61.9億台幣）的延長合約，加上所剩的1年約，總值高達6年2.33億美元（約70.3億台幣），一舉超越火箭哈登6年2.28億美元（約68.9億台幣），而魏少特別選在「前雷帝」杜蘭特（Kevin Durant）29歲生日當天簽約，也引發熱議。

而雷霆之所以如此看重「魏少」，也是因為繼杜蘭特上季離開雷霆後，魏斯布魯克一肩扛起球隊重任，例行賽場均貢獻31.6分、10.7籃板及10.4助攻，成為繼1961-62球季「大O」羅伯森（Oscar Robertson）後，史上第二位締造單季場均大三元的神人，也奪下例行賽MVP，並在不被看好情況下，率隊晉級季後賽。

「能夠來到這裡我很開心，」魏斯布魯克對著場下上千位支持他的球迷說，「這裡（奧克拉荷馬）的球迷和人們，是世界上最棒的人們。就像我之前說那樣，在運動比賽裡我們擁有最棒的球迷，能夠在你們面前打球覺對是是我最大的榮幸。」

「魏少」魏斯布魯克出席球迷舉辦的慶祝會活動。（美聯社）

「魏少」魏斯布魯克出席球迷舉辦的慶祝會活動。（美聯社）