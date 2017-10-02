MLB》建仔去年隊友 皇家奪冠四核心向球迷道別（影音）

皇家四核心下台一鞠躬。（USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕今天是大聯盟例行賽的最後一天，也很可能是皇家4核心哈斯默（Eric Hosmer）、摩斯塔卡司（Mike Moustakas）、肯恩（Lorenzo Cain）、艾斯科巴（Alcides Escobar）身穿皇家戰袍的最後一天，在今天主場迎戰響尾蛇比賽中，這4位球星一同走上球場中央，接受地主球迷最後的喝彩。

2007、2008年，皇家分別在選秀會上挑中摩斯塔卡司以及哈斯默，2011年皇家又在葛蘭基（Zack Greinke）交易案中獲得肯恩以及艾斯科巴，4人一起為皇家打拚7年，並在2015年奪下世界大賽冠軍。

今年球季後，皇家這4位核心成員都將成為自由球員，以小市場經營的皇家恐無力開出大約將他們留下，只好在例行賽最後一場讓他們與地主球迷道別，今天特別在5局結束後上場接受球迷歡呼，去年的皇家還是王建民效力的時期，如今這4人都將離隊，也象徵皇家一個世代的終結。