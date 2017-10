MLB》建仔去年隊友 皇家奪冠四核心向球迷道別（影音）

皇家四核心下台一鞠躬。(USA Today Sports)

〔體育中心/綜合報導〕今天是大聯盟例行賽的最後一天,也很可能是皇家4核心哈斯默(Eric Hosmer)、摩斯塔卡司(Mike Moustakas)、肯恩(Lorenzo Cain)、艾斯科巴(Alcides Escobar)身穿皇家戰袍的最後一天,在今天主場迎戰響尾蛇比賽中,這4位球星一同走上球場中央,接受地主球迷最後的喝彩。

2007、2008年,皇家分別在選秀會上挑中摩斯塔卡司以及哈斯默,2011年皇家又在葛蘭基(Zack Greinke)交易案中獲得肯恩以及艾斯科巴,4人一起為皇家打拚7年,並在2015年奪下世界大賽冠軍。

今年球季後,皇家這4位核心成員都將成為自由球員,以小市場經營的皇家恐無力開出大約將他們留下,只好在例行賽最後一場讓他們與地主球迷道別,今天特別在5局結束後上場接受球迷歡呼,去年的皇家還是王建民效力的時期,如今這4人都將離隊,也象徵皇家一個世代的終結。

A beautiful moment as Eric Hosmer, Mike Moustakas, Lorenzo Cain and Escobar exit the game and salute the crowd together. #RaisedRoyal pic.twitter.com/TaDyGR85vk