WNBA》籃板球成致勝關鍵 山貓系列賽追平火花

山貓隊中鋒福樂絲(34號)今日稱霸禁區,砍下全場最高22分。(法新社)

〔記者蔡厚瑄/綜合報導〕WNBA總冠軍賽來到第4戰,西區的明尼蘇達山貓隊遇上洛杉磯火花隊,賽前火花隊已拿下2勝聽牌總冠軍,但山貓隊在年度MVP中鋒福樂絲(Sylvia Fowles)單場22分的猛攻帶領,加上全隊搶下高達48個藍板,以80:69取得勝利,扳平勝場。

在冠軍賽的前三場,火花全隊多點開花,三場比賽下來全隊有4人場均得分上雙,團隊默契上火花明顯也是略勝一籌,場均助攻比山貓多4個,防守策略上也十分有效,無論是對福樂絲的包夾戰術,還是對山貓得分王摩兒(Maya Moore)的貼身防守,抑制對手兩大核心的發揮。反觀山貓在目前表現不盡理想,球隊過於依賴得分雙箭頭,在G3中山貓居然有2名首發球員一分未得,山貓在冠軍賽前三場平均每場得分只有72.7分。

不過今天背水一戰的山貓強勢出擊,上半場剛開始雖處於落後,不過接下來卻打出一波9:0的攻勢,第二節之後,山貓更是火力全開,頻頻奪下籃板球,中鋒福樂絲更是稱霸籃下,不給火花絲毫進攻機會,上半場結束山貓就以43:31將比分拉開到雙位數差距。

易籃後,火花仍然陷入得分困境,第三節打完還是以17分落後山貓,末節火花吹起反攻號角,一度將比分追到僅剩下9分差距,可惜最終還是後繼無力,遭山貓以80:69擊敗。

山貓摩兒(23號)表現也十分亮眼。(法新社)

值得一提的是,本賽季加盟火箭的前快艇球星「船長」保羅(Chris Paul)也有觀看這場比賽,還在自己的社群媒體上發文:「老天!這些女生也打得太好了,山貓 vs 火花」,不過他卻將火花隊的英文「火花」錯拼發成了「公園」,發現之後他趕儘又發了一條推特寫到:「該死的自動更正功能!我本來是正確的耶。」

Man these girls be hoopin'! Lynx vs Parks #WNBAFinals #WatchMeWork