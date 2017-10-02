WNBA》籃板球成致勝關鍵 山貓系列賽追平火花

山貓隊中鋒福樂絲（34號）今日稱霸禁區，砍下全場最高22分。（法新社）

〔記者蔡厚瑄／綜合報導〕WNBA總冠軍賽來到第4戰，西區的明尼蘇達山貓隊遇上洛杉磯火花隊，賽前火花隊已拿下2勝聽牌總冠軍，但山貓隊在年度MVP中鋒福樂絲（Sylvia Fowles）單場22分的猛攻帶領，加上全隊搶下高達48個藍板，以80：69取得勝利，扳平勝場。

在冠軍賽的前三場，火花全隊多點開花，三場比賽下來全隊有4人場均得分上雙，團隊默契上火花明顯也是略勝一籌，場均助攻比山貓多4個，防守策略上也十分有效，無論是對福樂絲的包夾戰術，還是對山貓得分王摩兒（Maya Moore）的貼身防守，抑制對手兩大核心的發揮。反觀山貓在目前表現不盡理想，球隊過於依賴得分雙箭頭，在G3中山貓居然有2名首發球員一分未得，山貓在冠軍賽前三場平均每場得分只有72.7分。

不過今天背水一戰的山貓強勢出擊，上半場剛開始雖處於落後，不過接下來卻打出一波9：0的攻勢，第二節之後，山貓更是火力全開，頻頻奪下籃板球，中鋒福樂絲更是稱霸籃下，不給火花絲毫進攻機會，上半場結束山貓就以43：31將比分拉開到雙位數差距。

易籃後，火花仍然陷入得分困境，第三節打完還是以17分落後山貓，末節火花吹起反攻號角，一度將比分追到僅剩下9分差距，可惜最終還是後繼無力，遭山貓以80：69擊敗。

山貓摩兒（23號）表現也十分亮眼。（法新社）

值得一提的是，本賽季加盟火箭的前快艇球星「船長」保羅（Chris Paul）也有觀看這場比賽，還在自己的社群媒體上發文：「老天！這些女生也打得太好了，山貓 vs 火花」，不過他卻將火花隊的英文「火花」錯拼發成了「公園」，發現之後他趕儘又發了一條推特寫到：「該死的自動更正功能！我本來是正確的耶。」

Man these girls be hoopin'! Lynx vs Parks #WNBAFinals #WatchMeWork — Chris Paul （@CP3） 2017年10月2日

而WNBA冠軍最終戰將在台灣時間5日回到山貓主場開打，山貓隊追求隊史第4座總冠軍，火花隊則是要力拼衛冕成功。

山貓背水一戰最終以80：66擊敗聽牌的火花。（今日美國）