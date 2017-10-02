高球》總統盃對抗賽 美國大勝國際隊奪七連霸

美國隊大勝國際隊奪下七連霸。（取自PGA官方推特）

〔記者趙新天／綜合報導〕2017總統盃對抗賽今天在12組個人對抗賽之後落幕，美國隊雖然只拿到3勝3和，仍以總分19比11大勝國際隊。

總統盃最後1天進行12組個人對抗賽，早已勝券在握的美國隊，只要贏其中1組或是兩組打平就確定再次保住總統盃，今天個人對抗賽打起來不若國際隊那麼想拚，美國隊只有第4組的柏格和最後兩組的米寇森、佛勒擊敗對手，查貝爾、D.強森和奇斯納打成平手，其餘6人都輸給國際隊。

不過，當柏格在第17洞就以剩1贏2擊敗南韓金時沅的時候，比賽勝負提早確定，剩下8組的結果都不影響總統盃的歸屬，美國隊輕易完成7連勝。

國際隊澳洲的戴伊、史考特，南非舒瓦佐、烏斯蘇伊森和委內瑞拉的維傑格斯5名來自南半球的好手為國際隊取得勝利，北半球的選手只有日本松山英樹剩1洞贏3洞擊敗美巡積分王J.湯瑪斯。

雖然搶得6分，國際隊還是以總分11比19慘敗，這是國際隊自2000年之後，在總統盃輸最多的1次。

今年上陣打了5場都沒輸過的美國隊D.強森賽後說：「老實說，知道我們不可能輸，今天上場感覺有點怪怪的，我不知道該怎麼解釋，這感覺像是跟自己的哥兒們一起打球，無論如何都會贏。」

美國總統川普在這場比賽最後1組出發之後1個小時，才抵達紐澤西州的Liberty National俱樂部，他差點錯過了美國隊提早慶功的場面。

美國總統川普衝忙趕上美國隊慶功。（取自PGA官方推特）

美國隊在總統盃已留10勝1和1敗的無敵紀錄，下屆比賽將在兩年之後移師澳洲墨爾本舉行。