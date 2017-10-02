LOL》墮胎事件延燒！女方貼證據駁「假懷孕」 丁特緊急直播反擊

丁特今開實況澄清。（取自丁特臉書）

〔體育中心／綜合報導〕今年退休的《英雄聯盟》前HKA戰隊選手Dinter（丁特），曾在2015年被爆出劈腿女粉絲，害對方墮胎的醜聞，日前他上訪談節目澄清「墮胎事件」，質疑女方假懷孕，卻被該名女粉絲反擊，在今天於PTT貼出診斷證明書以及胎兒超音波圖，迫使Dinter大動作在今天上午10點半開實況澄清。

女方今在PTT的LOL板上貼文指出，當初發現懷孕後Dinter說「想陪她去醫院但找不到人」，但她指出與Dinter共同好友很多，若有心要找其實非常容易，且Dinter指控陪她去醫院的男性為喜歡女方10年的友人，但女方在貼文中反擊，表示當時根本沒跟Dinter說友人是誰，且只是因為那位友人「對墮胎比較了解」。

女方在PTT上貼出診斷證明以及胎兒超音波。（取自PTT）

但Dinter今在實況中表示，就他了解，半個月的胎兒不可能這麼大，「半個月的胎兒陰影比6週的大？」，他無法確認那是不是自己的種，並指出當時他確實有誠意要陪女方去醫院，但卻頻頻遭女方打槍，「密她不回」、「打給她也不接」。

Dinter還在實況中質疑，當初貼爆料文時女方一直都知情，還放出錄音檔佐以證明，儘管女方曾試圖幫Dinter澄清，但仍被Dinter痛罵「根本是要搞我嘛！」

而在PTT今天的貼文中，女方也坦承當初確實是自己決定要爆料的，也曾傳訊息向Dinter道歉，但她表示，指丁特「不知道是抱著什麼樣的心態事情過了2年了還要拿出來炒，還扭曲事實，當初他們公司就有提過要提告，但為什麼那時不告？」

對此，Dinter在實況中表明，關於胎兒超音波圖的部份是一定會告，盼這件事到此告一段落，日後不會再談，Dinter最後也為整起事件下結論：「除了得不到我就想要毀掉我，我想不到其他答案。」

女方在PTT上貼出診斷證明以及胎兒超音波。（取自PTT）