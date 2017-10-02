MLB》「雷神」最終戰飆101哩速球 大都會慘敗費城人（影音）

〔體育中心／綜合報導〕例行賽最後一天，大都會「雷神」辛德加德（Noah Syndergaard）再度先發登板，他用25球投完2局，無安打、無失分，還送出2次三振，最後一球的球速來到101英哩（162.5公里），復原的狀況似乎相當不錯，也有望在下個賽季重回先發輪值。

春訓表現亮眼、被視為本季塞揚大熱門的辛德加德，開季表現差強人意僅獲1勝2敗，4月底先發對國民意外拉傷左腹斜肌，被迫暫時關機專心養傷。

「雷神」辛德加德有望在新賽季重返先發。（法新社）

此役大都會推上辛德加德先發2局，送出2次三振，最後還用一顆球162.5公里的火球，讓費城人捕手克內普（Andrew Knapp）站著遭三振，不過到了3局下，大都會換上佛列克森（Chris Flexen）1.1局就被敲6安含一發全壘打丟6分，換上中繼投手蒙特洛（Rafael Montero）8局下先投出兩次保送，又被敲安掉兩分，費城人菜鳥威廉斯（Nick Williams）再補上一支三分砲，相較於費城人全隊狂敲11安得11分，大都會打線完全熄火，全隊僅敲出2安，還吞下11次三振。

費城人菜鳥威廉斯敲出3分砲，開心與隊友慶祝。（美聯社）

而今天大都會以0：11遭費城人完封慘敗後，本季戰績也以70勝92敗作結，也寫下自2009年來的最差成績。