田徑》富士山名水贊助田協 世大運金牌得主好期待

世大運金牌標槍好手鄭兆村與日本藝人（中）、「全台最速男」楊俊瀚合影。（記者卓佳萍攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕中華民國田徑協會獲得日本健康銀行贊助官方指定用水，雙方預計簽下四年合約，未來田協舉辦大型賽事與選手用水都是來自日本富士山直送的含矽素水。

日本健康銀行代表蔡立義是日本華僑，日前與田協秘書長王景成結緣，雙方促成贊助，這款富士山矽素水在日本採會員制，一般零售商買不到，現在則將空運來台，贊助給台灣田徑好手與協會。

日本健康銀行邀請多位日本藝人出席，台灣則有運動選手、世大運田徑金牌鄭兆村與楊俊瀚與會。

「全台最速男」楊俊瀚打趣說，喝到明年就知道神不神了，他透露，因為訓練需求，每天會攝取大量的水，超過3000CC，「我們出汗大，若喝不夠，身體容易感到疲勞。」

鄭兆村分析，因為高雄天氣熱，水分容易流失，喝一樣的量，這款矽素水更容易讓身體吸收，同時也能幫助礦物質鈣的吸收，標槍選手因為長年使用過度，骨質比一般人提早疏鬆，希望日積月累飲用這款水，對身體與成績都有幫助。

日本健康銀行植物性矽素水正式成位中華民國田徑協會指定用水，雙方預計簽下4年合約。（記者卓佳萍攝）

日本健康銀行植物性矽素水正式成位中華民國田徑協會指定用水，雙方預計簽下4年合約，田協副理事長朱文慶（左）與健康銀行代表蔡立義嗅出合約。（記者卓佳萍攝）