亞錦賽Live》雙林接力開轟 台灣10：2菲律賓

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 菲律賓 0 2 0 0 0 2 2 1 台灣 2 0 5 3 0 10 13 0

第四局

林加祐敲出左外野陽春砲，台灣隊首轟出爐，隨後林祖傑也敲出左外野2分砲，以10：2領先菲律賓。

第三局

林加祐擊出三壘車布邊二壘安打，把菲律賓先發投手Jon-Jon Robles打退場，由後援投手Juan Macasaet接替投球，林瀚擊出中外野安打，形成一三壘有人，陳偉志敲出帶有2分打點的左外野安打超前，隨後黃佳瑋也補上一支右外野二壘安打，林祖傑再敲安打回第6分，台灣隊以6：2領先菲律賓。

林祖傑盜上二壘後靠著隊友推進至三壘，隨後靠著投手暴投跑回第7分。

第二局

Juan Lozano敲出右外野2分砲，菲律賓追到2：2平手。

第一局

王薪權擊出左外野場地二壘安打，廖俊凱獲得四壞球保送，林加祐推進隊友攻占二三壘，陳偉志在2人出局後擊出游擊方向滾地球造成對手失誤，台灣隊一舉跑回2分。

賽前報導

2017年棒球亞錦賽今天開打，台灣隊在新莊球場首戰菲律賓，推出吳俊杰先發，這也是他首度在國際賽擔任先發投手。

而在台灣隊打線方面，總教練郭李建夫點名林瀚是keyman，他表示，林瀚國際賽經驗豐富，表現一向很穩定，這一次擔任第4棒中心打者，希望林瀚發揮帶頭的作用。

台灣隊先發打序

第1棒 王薪權DH

第2棒 廖俊凱SS

第3棒 林加祐CF

第4棒 林瀚 2B

第5棒 陳偉志3B

第6棒 黃佳瑋C

第7棒 林祖傑LF

第8棒 陳毅宏1B

第9棒 楊振裕RF

投手：吳俊杰