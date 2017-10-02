亞錦賽Live》雙林接力開轟 台灣10：2菲律賓

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菲律賓
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|2
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1
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台灣
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|3
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|10
|13
|0
第四局
林加祐敲出左外野陽春砲，台灣隊首轟出爐，隨後林祖傑也敲出左外野2分砲，以10：2領先菲律賓。
第三局
林加祐擊出三壘車布邊二壘安打，把菲律賓先發投手Jon-Jon Robles打退場，由後援投手Juan Macasaet接替投球，林瀚擊出中外野安打，形成一三壘有人，陳偉志敲出帶有2分打點的左外野安打超前，隨後黃佳瑋也補上一支右外野二壘安打，林祖傑再敲安打回第6分，台灣隊以6：2領先菲律賓。
林祖傑盜上二壘後靠著隊友推進至三壘，隨後靠著投手暴投跑回第7分。
第二局
Juan Lozano敲出右外野2分砲，菲律賓追到2：2平手。
第一局
王薪權擊出左外野場地二壘安打，廖俊凱獲得四壞球保送，林加祐推進隊友攻占二三壘，陳偉志在2人出局後擊出游擊方向滾地球造成對手失誤，台灣隊一舉跑回2分。
賽前報導
2017年棒球亞錦賽今天開打，台灣隊在新莊球場首戰菲律賓，推出吳俊杰先發，這也是他首度在國際賽擔任先發投手。
而在台灣隊打線方面，總教練郭李建夫點名林瀚是keyman，他表示，林瀚國際賽經驗豐富，表現一向很穩定，這一次擔任第4棒中心打者，希望林瀚發揮帶頭的作用。
台灣隊先發打序
第1棒 王薪權DH
第2棒 廖俊凱SS
第3棒 林加祐CF
第4棒 林瀚 2B
第5棒 陳偉志3B
第6棒 黃佳瑋C
第7棒 林祖傑LF
第8棒 陳毅宏1B
第9棒 楊振裕RF
投手：吳俊杰