中職》史上最貴！ 桃猿總冠軍賽主場門票9日開賣

Lamigo桃猿（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕上半季冠軍Lamigo桃猿隊本季確定晉級總冠軍賽，球團今天公布主場售票資訊，台灣大賽4場主場門票於10月9日（一）正式開賣，內野票價1680元比去年貴了100元，而右外野票價980元，左外野680元。

總冠軍賽首戰進場的球迷憑內野全區及左外野全區門票於進場時獲贈桃猿戰士大勝披風之「動紫大勝」，全場創造動紫應猿海，為球隊助威，第二戰則是憑正式內野門票及左外野門票於進場時獲贈桃猿戰士大勝披風之「白金冠軍」，內野及左外野全場桃猿戰士為白金冠軍聲猿。「

2017中華職棒總冠軍戰全猿主場門票票價：

◎東西下A、B、C、D、E、F、G區：票價1,680元（不分全半）

◎東西下H、I、J、K、L、M（不含大盛區）以及東西上層看台全區：票價1280元（不分全半）

◎左外野全區：票價980元（不分全半）

◎右外野全區票價680元（不分全半）

備註：

2017年總冠軍戰正式開戰日期依中華職棒大聯盟公布為準，預售票依場次開賣，屆時憑票依該場次開打日期入場。

2017年中華職棒總冠軍戰門票一旦售出即不採行退票制度，但無須進行之比賽除外。

芝芭、月眉、青埔、洽溪以及內厝里民內野票一律1080元（憑證不另加價），位置以現場狀況為主，不提供Famiport預購服務。其他購票資訊詳見官方及售票系統公告。