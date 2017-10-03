棒球亞錦賽「台韓大戰」 今日賽事預告與轉播

台阿混血帥哥林安可有望先發抗韓。（資料照，記者林正堃攝）

早安，自由體育為您送上精彩賽事！

NBA熱身賽進入第三天 ，小牛於主場迎戰公鹿，小牛在首輪第9順位選進的新秀史密斯（Dennis Smith Jr.）是今年選秀會值得注意的四大控衛之一，19歲的史密斯代表小牛出戰今年的夏季聯賽，6場比賽平均得到17.3分4.8籃板4.2助攻2.2抄截的亮眼成績，新賽季表現值得期待。

棒球亞錦賽進行到第二天，台灣隊昨7局提前扣倒菲律賓，今面對世仇南韓，將推派呂彥青或「混血帥哥」林安可擔任先發，自由體育也會為您帶來即時文字轉播，喜愛棒球的球迷們千萬別錯過，一起為台灣選手們加油！

中職本週開始進行補賽，澄清湖球場將上演土投大戰，由全力拼搶下半季冠軍的統一獅對上富邦悍將，獅隊派出尋求一軍首勝的江辰晏打頭陣，悍將則由陳明軒掛帥先發。

日職部份，洋聯第三的樂天昨逆轉擊敗西武，不僅中止對戰10連敗，也與第二名西武的勝差縮小至2場，今再戰派出美馬学對決本季戰績15勝6敗防禦率僅2.00的菊池雄星。

NBA熱身賽

08:30 公鹿 vs. 小牛 （緯來體育、愛爾達體育）

棒球亞錦賽

18:30 台灣 vs. 南韓 （緯來體育、緯來精采、愛爾達體育）

中職

18:35 統一獅 vs. 富邦悍將 <澄清湖> （愛爾達育樂、緯來育樂、CPBLTV）

日職

17:00 歐力士 vs. 日本火腿 （FOX體育）

17:00 樂天 vs. 西武 （FOX體育三台）