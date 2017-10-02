MLB》生涯240勝到手 老柯隆想圓亡母心願再戰

柯隆完成本季最後一次先發，並順利拿下生涯240勝。（美聯社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕大聯盟現役最年長球員，雙城44歲投手柯隆（Bartolo Colon）今天完成本季最後一場先發，退場時柯隆接受主場球迷鼓掌歡呼，賽後也和他的老戰友、如今執教老虎的維茲奎爾（Omar Vizquel）深深擁抱。

柯隆7月與雙城簽下小聯盟約，今天是轉戰後第15場先發，6.1局只因全壘打失1分責失分，優質先發幫助球隊5：1擊敗老虎贏得本季第85勝，也是自己生涯第240場勝投。7局上柯隆在觀眾掌聲下退場，他坦言當下對球迷的反應感到不可思議，「對我而言，那是非常美的時刻，我幾乎都快要哭了。」

退場時柯隆也與老虎一壘教練、效力印地安人時的隊友維茲奎爾擁抱，「他和我說，他看著我第一次投球，現在則是最後一次，可能他在說自己不會回來吧，因為我哪裡也不會去。」柯隆說，若雙城希望他回來，他絕對樂意，「我很快樂，這裡的每個人都很歡迎我，教練、隊友、球迷，這是很棒的經驗。」

儘管還不知道下一站在哪，柯隆仍期盼明年繼續投球，兌現他和亡母「至少打到45歲」的承諾，季中一度想放棄的他，也是基於和母親的承諾堅持過來，「這是我的目標，是我答應媽媽，也是我想做的。」