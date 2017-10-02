MLB》宣告明年強勢回歸 陳偉殷：找出一個屬於新的自己

陳偉殷（資料照，美聯社）



〔體育中心／綜合報導〕陳偉殷5月初因左手肘韌帶輕微撕裂傷進入10天傷兵名單，持續進行高濃度血小板注射（PRP），歷經近4個月的復健才重回大聯盟投手丘，雖然季末以提前關機畫下句點，但陳偉殷表示，下一個賽季他會強勢回歸，找出一個屬於新的自己。

陳偉殷在個人粉絲團臉書貼文表示，「一年球季又結束了，在傷兵名單期間，復健對我來說是一件非常煎熬的事，但也讓我學習面對困境、往前看，我知道自己不能被擊敗或倒下，更不能被某些聲音去影響我的想法和決定。」

殷仔也坦言這一季發生了一些不是很開心的事，不過一切都結束了，最後3個禮拜待在中繼，面對完全不熟悉的角色，他沒有被打敗，也證明任何任務都可以勝任。

陳偉殷季末復出因為左手肘不適，導致今年球季提前結束，他指出，去醫院檢查，主要是因為想讓自己更了解手肘問題跟狀況，這一切都是為明年球季做準備，還有季後該如何做調整。

陳偉殷最後說道：「唯一能說的就是隨著年紀成長（還是應該說我老了？）這些我都要去承認跟體會，畢竟我不是一個20幾歲的年輕人了，我知道我該改變，不認輸的我也應該找出一個屬於新的陳偉殷，這一個off season會是一個新的開始。」