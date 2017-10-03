NBA》「不想失去任何人」 浪花弟喊話未來願降薪續留勇士

K.湯普森願意降薪續留勇士。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍勇士近三年橫掃兩冠，新球季有望繼續挑戰冠軍王座，「浪花弟」K.湯普森（Klay Thompson）已率先喊話，表示未來若有需要，願意降薪以續留勇士。

K.湯普森於2015年與勇士簽下4年約6898萬美元合約（約新台幣20.9億元），新球季年薪約1783萬美元（約新台幣5.4億元）在球隊排名第三，前兩名依序為柯瑞（Stephen Curry）的3468萬美元（約新台幣10.5億元）和杜蘭特（Kevin Durant）的2500萬美元（約新台幣7.6億元）。

儘管目前尚餘2年合約，要到2018年季後才會成為自由球員，但K.湯普森近日受訪時已提前喊話，表示自己屆時有可能願意降價，只是究竟願意砍多少價碼尚不得而知，因為自己在場外的收入可沒有賺得像隊友杜蘭特一樣多。

對於自己未來新約可能的價碼，K.湯普森則說：「如果能有個幾百、幾千萬，那不管我簽哪張合約都是上天賜給我的福氣，我絕對會認真考慮（續約勇士），因為我不想失去任何人。」美媒認為K.湯普森不可能像杜蘭特一樣自願大幅降薪，但如果為了續留勇士他倒是樂意給點折扣，畢竟能待在冠軍隊相當有趣，他完全沒有想要離隊的念頭。

但美媒也點出，K.湯普森目前合約還有2年，期間可能發生的變數非常多，儘管身處奪冠勁旅，但球員可能對彼此感到厭煩，或是想出走尋求挑戰。對於球員而言，喊話願意降價非常容易，但等到真的坐上談判桌議價，事情發展可能急轉直下，美媒認為屆時K.湯普森會做出對自己最好的決定，結果如何拭目以待。

勇士近3年橫掃2冠。（資料照，USA Today Sports）