MLB》受夠輸球不想重建 美媒曝史坦頓可能離開馬林魚

史坦頓勇奪全壘打及打點雙冠王。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）本季勇奪聯盟全壘打及打點雙冠王，但他在受訪時坦言已受夠不斷輸球的無力感，不想跟著球隊一起重建，美媒認為史坦頓未來有可能選擇出走，預測道奇和巨人是可能落腳處。

本季火力大爆發的史坦頓，例行賽狠掃59轟及132分打點皆為生涯新高，勇奪聯盟全壘打及打點雙冠王，然而球隊已連13年與季後賽無緣，近7季有3次分區墊底。外界預期基特（Derek Jeter）團隊接手後會選擇壓低薪資重建球隊，史坦頓近日受訪時坦言自己並不想（跟著球隊）重建，因為他已經整整輸了7年。

「我已經努力做到激勵人心的事情，但還是有負面的事物揮之不去。我正在做這個、但老闆在做那個，我這樣做、結果球隊卻那樣做。」史坦頓說，透露即便是之前自己與球隊簽下破紀錄超大合約（13年3億2500萬美元）的那天，他很開心並感到驕傲，但大多數的問題仍令人感到消極負面。

史坦頓對於輸球感到無力。（資料照，美聯社）

談到本季個人表現大爆發，史坦頓則說，自己很享受不斷追逐全壘打紀錄的過程，形容單季60轟是個有趣的小挑戰，並不打算加入邦茲（Barry Bonds）等人引發的數字爭議，因為紀錄就是紀錄。史坦頓也說，若能拿到年度MVP對他而言將格外特別，因為自己近年來已熬過無數高低起伏。

儘管已與馬林魚簽下13年長約，但美媒認為史坦頓能夠主宰自己的未來，因為他擁有不得交易條款，2020年後也有權跳脫合約。史坦頓與經紀人目前尚未與新老闆基特和謝爾曼（Bruce Sherman）接洽，美媒認為馬林魚季後究竟會如何整頓球隊陣容，事情發展相當精彩可期。

美媒預測，若史坦頓未來選擇出走，有可能投奔家鄉球隊道奇或巨人，提及費城人、紅雀和洋基曾上門洽談，美聯強權紅襪也有可能成為選項之一。

史坦頓有權掌控自己的未來。（資料照，法新社）