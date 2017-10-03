籃球》陳盈駿NBA熱身賽初體驗 繳出2分、2籃板

陳盈駿成為台灣第3位在NBA熱身賽取分的球員。（美聯社）



〔記者林岳甫／綜合報導〕在台北世大運表現十分亮眼的陳盈駿，此次隨中國CBA籃球職業聯賽廣州龍獅前往美國打NBA季前熱身賽，今日對上巫師隊，陳盈駿替補上場，繳出2分、2籃板，也成為陳信安、曾文鼎後，台灣第3位在NBA熱身賽取分的球員，胡瓏貿則未被登錄，龍獅終場以97：126不敵巫師。

巫師陣中一哥沃爾此仗並未登錄，也讓陳盈駿少了一次與NBA一等一控球過招的機會，他在首節才替補上場，並在剩下16秒，靠著搶到籃板後，快速推進至罰球線附近跳投取分，陳盈駿全場上陣21分58秒，出手5次僅1中，繳出2分、2籃板。

巫師雖少了沃爾坐鎮，但整體實力明顯高於龍獅，射手米克斯（Jodie Meeks）上半場就飆進4顆三分球，攻下19分，中鋒葛托特（Marcin Gortat）前兩節也有6分、5籃板與4助攻，巫師也取得57：38遙遙領先，下半場持續將擴大領先優勢，搶下本季的熱身賽首勝。

龍獅陣中擁有曾打過NBA、林書豪前隊友漢斯柏洛（Tyler Hansbrough），此仗繳出29分、11籃板；佛格（Kyle Fogg）27分、11助攻，但全場出手20次僅中6。

林書豪前隊友漢斯柏洛（右），此仗繳出29分、11籃板。（美聯社）

巫師射手射手米克斯。（美聯社）