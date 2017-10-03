NBA》接班甜瓜成紐約新焦點 波辛傑斯：已做好心理準備

波辛傑斯成為尼克新招牌。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕球星「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）如願出走投奔雷霆，拉脫維亞新星波辛傑斯（Kristaps Porzingis）接班成為尼克看板人物，波辛傑斯表示已經準備好面對紐約媒體與球迷的關注壓力，期許自己能與球隊攜手共同成長。

經歷兩年NBA的賽季洗禮，22歲的歐陸長人波辛傑斯已逐漸嶄露頭角，隨著球隊老大哥安東尼離去，波辛傑斯一肩扛下球隊招牌，成為尼克最受關注的頭號焦點，對此波辛傑斯表示：「這是我有朝一日想要做到的：成為球隊焦點，我持續朝它邁進，努力變得更好。身為一個球員，我會努力繼續成長，也希望球隊能逐年進步茁壯。」

波辛傑斯也說，隨著球季即將開打，自己成為球隊焦點人物以後並沒有感覺到不同之處，但他完全瞭解紐約媒體與球迷的運作模式，「很明顯地，當事情進展順利，你就能當神；然後事情變糟的時後，他們會想殺了你，所以想必一定會有一些難熬的時後，這一點我是非常確定的。」波辛傑斯說，喊話自己會保持強壯的心理狀態，安然度過一切。

美媒認為波辛傑斯已在歐錦賽證明自己的實力，新球季的課題並非「是否好到足以帶領球隊」，而是「能否挺住帶領球隊的壓力」，新的NBA賽季安排也是考驗之一，而且每場球賽的表現都將被嚴格緊盯，波辛傑斯是否能在高張力氛圍下維持身手將成為關注焦點。

波辛傑斯已準備迎接紐約的關注壓力。（取自尼克官方推特）