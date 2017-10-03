MLB》「職業運動不能保持沉默」 國民總教練力挺球員發聲

國民總教練力挺球員有權發聲。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美國種族議題爭論已久，近日職業運動員於賽前國歌儀式單膝下跪再度引發熱議，國民總教練貝克（Dusty Baker）大力聲援球員行動，喊話職業運動不能保持沉默，球員和大眾一樣都有權利表態發聲。

「職業運動不能保持沉默，他們想要你保持安靜，但職業運動是我們整個社會的縮影，可能遠超過這個世界上其他任何一種工作。有多少工作能像職業運動一樣有這麼多拉丁裔美國人、黑人、白人、歐洲人、亞洲人、非洲人？你懂我的意思嗎？所以這怎麼能被分隔呢？」貝克說。

身為大聯盟唯二黑人總教練之一，又曾在美國海軍陸戰隊服役6年，國民總教練貝克對於「觀眾在職業運動中尋求庇護是否有錯」的問題也發表個人看法：「對我們（職業運動者）來說，我們也在尋求庇護，但這當中也有內在衝突，名聲給了運動員一個發聲平台，但有很多球迷並不喜歡運動員這樣做。」

對於職業運動員選擇用自己的方式發聲，國民總教練貝克說：「這些傢伙們都有想法，他們生長背景不同，有共和黨支持者、民主黨支持者，也有川普、柯林頓的擁護者，所以這怎麼能被分隔呢？他們實際上就如同球迷觀眾一樣，只是他們穿著球衣，然後你看著他們比賽。」

國民總教練貝克也說，與他年輕時候的狀況相比，有事情好轉、也有事情變得更糟，「以前有反越戰、暴動、種族隔離，問題比現在還多，事情在很多地方都有改善，但也有些地方退步了。我們有問題存在，如果有人覺得我們都沒問題，那他們得看看四周、問問年輕人，我們的確有問題。」

大聯盟球員在國歌儀式單膝跪地。（資料照，美聯社）