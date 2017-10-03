2017 台北世大運

NBA》熱身賽首披綠衫軍戰袍 厄文秀雙手扣籃（影音）

2017/10/03 10:23

〔體育中心／綜合報導〕新球季來到塞爾提克的厄文（Kyrie Irving），今天在NBA熱身賽對黃蜂中亮相，他全場上場19分鐘，拿下9分、4籃板、3助攻，他在比賽中還小秀雙手扣籃，塞爾提克終場以94：82擊敗黃蜂。

厄文此戰上場19分鐘，全場11投4中、三分球3投1中，拿下9分、4籃板、3助攻、2抄截。同樣是「新同學」的海沃德（Gordon Hayward）則出賽16分鐘，全場6投2中，繳出5分、5籃板、1助攻；塞隊得分最高的是德國籍選手泰斯（Daniel Theis）12分、7籃板。

黃蜂方面，蘭姆（Jeremy Lamb）板凳出發得到全隊最多的17分，黃蜂一哥沃克（Kemba Walker）繳出12分、3籃板、3助攻，巴頓（Nicolas Batum）有10分進帳；而本季來到黃蜂的中鋒豪爾德（Dwight Howard），他先發上場22分鐘，拿下7分、10籃板、3阻攻。

塞爾提克今夏送走I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）、克勞德（Jae Crowder）、中鋒齊吉克（Ante Zizic）等人，補進厄文、海沃德，可望對東部勁旅騎士帶來威脅，並衝擊分部冠軍。

厄文。（法新社）

厄文灌籃得分。（法新社）

海沃德（左）。（法新社）

厄文。（法新社）

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

推薦新聞
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.