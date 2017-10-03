NBA》熱身賽首披綠衫軍戰袍 厄文秀雙手扣籃（影音）

〔體育中心／綜合報導〕新球季來到塞爾提克的厄文（Kyrie Irving），今天在NBA熱身賽對黃蜂中亮相，他全場上場19分鐘，拿下9分、4籃板、3助攻，他在比賽中還小秀雙手扣籃，塞爾提克終場以94：82擊敗黃蜂。

厄文此戰上場19分鐘，全場11投4中、三分球3投1中，拿下9分、4籃板、3助攻、2抄截。同樣是「新同學」的海沃德（Gordon Hayward）則出賽16分鐘，全場6投2中，繳出5分、5籃板、1助攻；塞隊得分最高的是德國籍選手泰斯（Daniel Theis）12分、7籃板。

黃蜂方面，蘭姆（Jeremy Lamb）板凳出發得到全隊最多的17分，黃蜂一哥沃克（Kemba Walker）繳出12分、3籃板、3助攻，巴頓（Nicolas Batum）有10分進帳；而本季來到黃蜂的中鋒豪爾德（Dwight Howard），他先發上場22分鐘，拿下7分、10籃板、3阻攻。

塞爾提克今夏送走I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）、克勞德（Jae Crowder）、中鋒齊吉克（Ante Zizic）等人，補進厄文、海沃德，可望對東部勁旅騎士帶來威脅，並衝擊分部冠軍。

厄文。（法新社）

厄文灌籃得分。（法新社）

海沃德（左）。（法新社）

厄文。（法新社）