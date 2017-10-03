MLB》紅襪塞揚季後賽轉中繼？ 美媒：66億版的米勒

普萊斯。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕近期才傷癒歸隊的紅襪塞揚左投普萊斯（David Price），9月份5場出賽都是後援角色，沒有失分，表現讓球團驚艷。紅襪季後賽首輪將碰上太空人，ESPN就認為，普萊斯將是2.17億美元版（約新台幣66.5億）的印地安人王牌中繼左投米勒（Andrew Miller）。

普萊斯本季因左手肘傷勢，一度缺陣長達7個星期，季初也因肘傷待在傷兵名單，他在9月中旬歸隊後，紅襪讓普萊斯以中繼身分出發，9月份後援5場，共8.2局無失分，僅被敲3安，送出13次三振，也是紅襪能在美聯東區封王的關鍵人物之一。

過去普萊斯在2008年光芒時期，當年身為菜鳥的他，在季後賽時面對紅襪展現大將之風，共出賽3場2.1局無失分，還拿到關鍵的救援點，助光芒奪得美國聯盟冠軍，可惜球隊最後在世界大賽不敵費城人。不過，普萊斯生涯在季後賽表現欠佳，戰績2勝8敗防禦率5.51，去年季後賽對印地安人，他僅投3.1局就失掉5分吞敗。

ESPN認為，普萊斯擔任球隊的第6局、第7局投手是非常有價值的，他能分擔先發和中繼投手的壓力，讓狀況穩定，直到佈局投手瑞德（Addison Reed）接手，該媒更指他是2.17億美元版的米勒。

「這對他來說是挑戰性的一年。」紅襪隊總教練法瑞爾（John Farrell）表示，「他是很有才華的投手，我們將在正確的時間來使用他。」法瑞爾說，普萊斯的適應能力很好，「他的球威沒有問題，表現很棒，問題在於用球數、以及要休息多久？」

普萊斯在2015年底與紅襪簽下7年2.17億美元的大約，上季成績為17勝9敗防禦率3.99，本季受到傷勢影響，戰績為6勝3敗防禦率3.38；另外，2012年他在光芒時期以20勝5敗防禦率2.56的成績，奪美聯塞揚獎。

普萊斯。（USA Today Sports）