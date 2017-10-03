MLB》包爺本季打太糟創難堪紀錄 藍鳥不留人買斷合約

包提斯塔本季表現欠佳，遭藍鳥說掰掰。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥36歲包提斯塔 （Jose Bautista）本季表現欠佳，還吞下170次三振創隊史紀錄。根據美國媒體指出，藍鳥很有可能不會執行下賽季的1700萬美元（約新台幣5.2億）的選擇權，意即會用50萬美元買斷，包提斯塔將成為自由球員。

2015年季後包提斯塔想尋求一份大約，未料乏人問津，直到今年初他才與藍鳥簽下1+2年的合約，首年的年薪1800萬美元，外帶2年雙向選擇權。

但包提斯塔本季表現不如以往，有23轟、65分打點，但打擊率僅2成03，上壘率僅3成08，長打率3成66，是他近10年來最糟的表現，單季吞下170次三振還寫下隊史紀錄，季中一度還被放進讓渡名單。

根據《Sportsnet》報導，藍鳥球團決定不執行下賽季的1700萬美元的選擇權，但包提斯塔仍有意願繼續打球。

包提斯塔在大聯盟14個球季，生涯累積331轟、927分打點、1430支安打，平均打擊率為2成50。他曾在2010和2011年分別繳出單季54轟、43轟，奪得兩屆美國聯盟全壘打王，包提斯塔效力藍鳥10年，共敲出288轟。

包提斯塔本季表現欠佳，遭藍鳥說掰掰。（資料照，法新社）