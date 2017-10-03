MLB》世界大賽冠軍預測 多數專家看好印地安人

印地安人本季奪得102勝，美聯最多。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟季後賽明天正式開打，ESPN邀請29位專家來評論戰況，大多專家看好去年失利的印地安人，能奪得世界大賽冠軍。

明天開打的洋基、雙城外卡殊死戰，有25名專家認為洋基能過關，另4人認為雙城能晉級；國聯外卡殊死戰方面，有25名專家看好響尾蛇，僅4人看好洛磯。

而美聯分區系列賽，太空人對紅襪的戰役，25人看好太空人、4人則認為紅襪會贏；而印地安人對美聯外卡的勝隊，專家們一致看好印地安人晉級；國聯分區系列賽，19名專家看好道奇，另有10名專家則押寶響尾蛇；國聯另一場小熊對國民的系列賽，19名專家看好國民，小熊有10人看好。

美聯冠軍賽，18人看好印地安人能闖進世界大賽，10人則看好太空人；國聯冠軍賽方面，有11名專家看好國民，道奇有10人看好，5人看好小熊，有3名專家則看到響尾蛇。

而世界大賽冠軍預測方面，有16名專家看好印地安人，太空人有6人看好，4人看好國民，有3人押寶道奇。

印地安人本季戰績102勝60敗，勝率高達6成30，是隊史第二多的勝場數，期間還創下22連勝。印地安人團隊防禦率僅3.30，牛棚防禦率2.89，皆是全大聯盟最佳；打線方面，印地安人團隊得到818分，排在全大聯盟第6，團隊打擊率2成63則在排第5。

印地安人本季奪得102勝，美聯最多。（資料照，法新社）