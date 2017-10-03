MLB》曾仁和入選季後賽名單？ 美媒預測小熊投手陣容

曾仁和爭取成為史上第4位打進大聯盟季後賽的台灣球員。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕小熊7日跟國民進行國聯分區賽，近日將會公布季後賽名單，台灣投手曾仁和能否入列備受台灣球迷關注，芝加哥媒體今也撰文預測小熊隊的投手名單。

根據芝加哥CBS預測，小熊輪值陣容估計韓德瑞克斯（Kyle Hendricks）、萊斯特（Jon Lester）、昆塔納（Jose Quintana）和阿里耶塔（Jake Arrieta），另一名先發投手雷基（John Lackey）可能進牛棚擔任長中繼。

牛棚部份，戴維斯（Wade Davis）、艾德華茲（Carl Edwards Jr.）史卓普（Pedro Strop）、朗登（Hector Rondon）、杜恩辛（Brian Duensing）和蒙哥馬利（Mike Montgomery）都是鎖定對象。

至於威爾森（Justin Wilson）雖然低潮，但他是左投，可拿來對付哈波（Bryce Harper）和墨菲（Daniel Murphy），入選幾乎很高，如此季後賽名單將會有12名投手。

芝加哥媒體並未提到曾仁和是否有入選機會，一般認為他若想擠進季後賽名單，頭號對手將會是格利姆（Justin Grimm），他本季出賽50場，防禦率是5.53，雖然不理想，但他生涯對左打壓制力出色，也有季後賽經驗，NBC曾點名他有機會成為名單中最後一人。

曾仁和上月29日後援3局無安打奪生涯首勝，證明自己的實力，目前情勢看來入選機率並不大，但若小熊挺進國聯冠軍賽重新登錄25人名單，或有投手進傷兵名單，曾仁和也是遞補人選之一。