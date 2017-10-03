NBA》「球哥」空中接力灌籃 隊友表現比他更亮眼

Lonzo Ball alley oop gets the Lakers crowd on their feet. pic.twitter.com/IXBKTurinc — Dylan （@DylansFreshTake） 2017年10月3日

〔體育中心／綜合報導〕NBA熱身賽，洛杉磯湖人今在主場對上金塊，新秀「球哥」波爾（Lonzo Ball）全場繳出8分、3籃板、4助攻，還發生4次失誤，比賽中他腳踝受傷退場，之後回到球場，湖人靠庫茲馬（Kyle Kuzma）砍下全隊最多的23分，一度緊咬分數，終場仍以107：113輸球，熱身賽吞下2連敗。

波爾此戰跟隊友演出一記漂亮的「空中接力灌籃」，他全場上場時間21分25秒，6投3中、三分球3投1中、罰球4投4中，拿下8分、3籃板、4助攻、1抄截、1阻攻，另有4次的失誤。

湖人得分最高是替補的庫茲馬（Kyle Kuzma），這位夏季聯盟冠軍賽MVP奪全隊最高的23分。卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）15分，藍道（Julius Randle）12分11籃板。

金塊方面，後衛G.哈里斯（Gary Harris）全場包含5顆三分球在內砍下全場最多的25分，中鋒約基奇（Nikola Jokic）16分包含投進3顆三分球，新同學米爾塞普（Paul Millsap）則有11分、3籃板，赫南高梅茲（Juan Hernangomez）三分球4投3中、全場9投4中拿下11分；金塊團隊三分球29投15中，命中率高達51.7％。

湖人總教頭華頓（Luke Walton）賽後則稱讚庫茲馬，「他的拚勁令人印象深刻，我認為他不斷驅使自己，為球隊打出好表現。」

新秀「球哥」波爾。（法新社）

庫茲馬。（法新社）