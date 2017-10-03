賭城大屠殺太驚恐 哈波、布萊恩為故鄉祈福

〔體育中心／綜合報導〕拉斯維加斯昨天發生美國史上最多人傷亡的槍擊案，已造成至少58人死亡、500人受傷的悲劇，體壇巨星也紛紛在第一時間表達哀悼，並為傷者以及亡者家屬祈福。

美國女子體操里約奧運金牌得主拉絲曼（Alexandra Raisman）就在推特上質疑擁槍的合理性，她寫到「為什麼這麼可怕的人可以擁有槍枝？我實在不懂，這應該要被禁止，為何這些瘋子能如此容易的取得槍枝，我對此堅決反對。」

拉絲曼（法新社）

芝加哥公牛也在推特上為受難者祈福，「願所有在拉斯維加斯受難的傷者、家屬平安度過難關。」

休士頓火箭球星保羅（Chris Paul）則寫到，「我的心與這起恐怖意外的受難者同在，為你們禱告。」

騎士大帝詹姆斯（LeBron James）則表示，「為拉斯維加斯禱告，這些人到底做錯了什麼？為那些亡者以及所有受難家屬持續祈福。」

詹姆斯（美聯社）

小牛隊前鋒巴恩斯（Harrison Barnes）表示，「為那些在拉斯維加斯受難的人禱告。」

巴恩斯（法新社）

芝加哥小熊球星布萊恩（Kris Bryant）表示，「看到故鄉發生這種事真讓人感到心痛，感謝上帝保佑我的家人還有朋友都平安，我的心與受難者同在，為你們祈福。」

布萊恩（USA Today Sports）

華盛頓國民球星哈波（Bryce Harper）則連發2則推特，他先對故鄉遭受這項悲劇感到震驚，「我一直都在拉斯維加斯長大，也以這裡為榮，但現在我無法理解為什麼會在這裡發生如此恐怖的悲劇。」接著他也為傷亡者祈福，「我的心與受難者以及他們的家屬同在，拉斯維加斯我愛你們也與你們同在。」

哈波（法新社）