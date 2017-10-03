NBA》騎士新球季重大改變 24億王牌中鋒板凳出發

T.湯普森新球季從替補出發。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士隊總教練泰倫魯（Tyronn Lue）今天針對新球季陣容規劃說明，表示要將明星大前鋒洛夫（Kevin Love）拉上來打先發中鋒，上季先發中鋒T.湯普森（Tristan Thompson）則將改從板凳待命。

T.湯普森在2015年時與騎士簽下一份5年8200萬美元（約新台幣24.6億）的巨型合約，上季先發78場繳出平均8.1分、9.2籃板的成績。

這項改變泰倫魯認為能解放詹姆斯（LeBron James）、羅斯（Derrick Rose）等人的進攻火力，「洛夫是個極佳的傳球手，對方中鋒將會需要到外線防守他，而他能與詹姆斯、羅斯等人打檔拆，這打法將讓對方難以招架，我們喜歡這樣的安排。」泰倫魯說。

而洛夫留下的先發大前鋒位置，泰倫魯將安排新成員克勞德（Jae Crowder）擔任，他在今年夏天震撼全聯盟的厄文（Kyrie Irving）交易案中來到騎士，防守能力獲泰倫魯賞識。

洛夫改打先發中鋒。（美聯社）

泰倫魯強調，他與T.湯普森溝通過後，對方欣然接受這樣的調度，他上季雖然先發78場，但在2016年時他只先發33場，然而騎士最後卻拿下總冠軍，因此泰倫魯盼這樣的改變能讓騎士重返榮耀。

T.湯普森表示，「我告訴教練，我是你最不需要擔心的人，我永遠都以球隊為第一考量，我深深了解這與總冠軍息息相關，只要我們贏了，一切都沒問題，因此我不會管打先發還是替補，最重要的是，當第四節要終結比賽時是誰在場上，所以我不擔心，上一次我打替補，我們拿了冠軍，如果歷史重演，我們就會在6月遊行慶功，等著看吧。」

此外，T.湯普森還表示自己要準備爭取年度最佳第六人，企圖心同樣強烈，不過今年騎士的陣容讓泰倫魯擁有更多可用之兵，除羅斯、克勞德外，還有魏德（Dwyane Wade）、I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）、J.格林（Jeff Green）等優秀人才。

其中對魏德的定位，泰倫魯也透露可能讓他打替補，帶領騎士的第二陣容，直到I.湯瑪斯傷癒歸隊。

至於新先發大前鋒克勞德，泰倫魯認為他的防守能幫詹皇減輕不少壓力，「當他打先發，詹姆斯的防守壓力就能小很多，他將負責防守對方最佳的3號位或4號位，詹姆斯就可以擔任起我們的『四分衛』」泰倫魯說。

騎士開幕戰將在本月18日進行，將對上塞爾提克，首場比賽就將與前先發控衛厄文交手。