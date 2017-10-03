高球》2017仰德TPC錦標賽 週四林口球場熱鬧開打

仰德TPC錦標賽即將開打，今天舉行簡單開賽儀式，仰德育樂副總許家堯（中）與各國球員代表合影。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／林口報導〕亞巡賽連續兩週在台灣舉辦賽事，2017仰德TPC錦標賽將從本週四起，在林口球場舉行，144位國內外選手將競逐今年的冠軍盃。

總獎金50萬美元（約台幣1531萬元）的仰德TPC錦標賽，即將在中秋節過後於林口球場進行4回合賽事。這是仰德集團連續第8年舉辦這項國際性大賽，已成為國內三大賽之一，同時也是是仰德集團繼今年上半年主辦仰德傳承賽之後，今年的第2度主辦亞巡賽事。

雖然去年奪冠的南非選手諾里斯這次沒回到台灣衛冕，週日剛贏得台灣名人賽暨三商盃冠軍的格林也已返回馬來西亞送祖父最後一程，但本週比賽競爭依舊激烈。歷屆冠軍包括泰國瓦拉川（2010年及2013年）、台灣好手呂偉智（2011年）、印度的布拉（2012年）與泰國的米沙瓦（2014年）都在參賽陣中。

上週在老淡水球場並列第2的菲律賓好手帕根山、巴西的達席瓦和辛巴威的文森，本週繼續轉戰仰德TPC錦標賽，爭取好成績。

由於週三適逢中秋節，主辦單位今天提前舉行職業業餘配對賽，最後由林文科率領的同組球友，以60桿贏得冠軍。

仰德TPC錦標賽今天舉行職業業餘配對賽，林文科（左1）這組贏得冠軍，由仰德集團副執行長謝漢章（左2）頒獎。（記者趙新天攝）