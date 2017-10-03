中職》史上第一次 潘政琮用高爾夫開球（影音）

〔記者羅志朋／高雄報導〕台灣旅美高球好手潘政琮，今天用別開生面的方式為富邦悍將主場開球，只見胡金龍先開場務車載潘政琮，並客串當一日桿弟，接著潘政琮在澄清湖棒球場中外野全壘打牆前的外野草皮，拿起球桿，把高爾夫球直接「開」到本壘板附近，再由富邦吉祥物FRANKIE把球拾起，飛行距離超過100公尺。

潘政琮現年25歲，15歲赴美求學，後來轉戰職業高爾夫球界，一年前首度打PGA美巡賽，胡金龍說，「美巡賽就像高爾夫的大聯盟。」今年潘政琮大小比賽累積總獎金達125萬美元（約3750萬台幣），為個人生涯單一年度新高。

「今天是很特別的開球。」潘政琮表示，今天開球有點偏左，不過還算滿意，賽前3點多也有練習。特別的是，今天潘政琮穿59號富邦悍將球衣開球，有何特別意義？他解釋，「我最低桿是63桿，在高爾夫球界，5字頭桿數是很厲害的，希望把59桿當作目標。」

過去潘政琮曾在美國西雅圖念書，也曾到水手主場看大聯盟比賽，他說，大概是5年前去水手主場看球，那一場剛好是陳偉殷先發，也有看到當時還效力水手的鈴木一朗。

物換星移，當年陳偉殷和鈴木一朗在場上對決，如今已在馬林魚聚首成為隊友。

胡金龍（右）開場務車載潘政琮。（照片由富邦球團提供）

潘政琮準備開球。（照片由富邦球團提供）

潘政琮用高爾夫開球。（照片由富邦悍將球團提供）

潘政琮和胡金龍擊掌。（照片由富邦悍將球團提供）