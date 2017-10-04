洋基雙城鹿死誰手 今日賽事預告與轉播

塞維里諾。（法新社）

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MLB季後賽開打，第一天將由美聯外卡驟死賽揭開序幕，洋基將在主場面對雙城，一戰定生死的比賽，雙方都派出王牌應戰，洋基派出塞維里諾，雙城則是推出桑塔納。

NBA熱身賽，籃網隊將首度出賽，今年交易來潛力十足的羅素，將與台裔好手林書豪打出何種球風，讓球迷們都期待不已。

棒球亞錦賽進入第三天，昨日台灣隊靠著再見失誤逆轉勝南韓，取得預賽二連勝，今日將在新莊棒球場隊上斯里蘭卡，將由世大運好手江國豪出征先發，台灣力求預賽全勝晉級。

中職方面，在昨日統一擊敗富邦後，與龍頭桃猿下半季勝差僅剩0.5場，今日統一將與兄弟進行補賽，若是能夠贏球，雙方將毫無勝差，雙方皆派出洋投應戰，統一由麥克爾對上中信兄弟的勝投王伍鐸。

日職部份，樂天派出岸孝之對上羅德的二木康太，另一場「二刀流」大谷翔平，將先發出戰歐力士，因為他所屬的日本火腿已經與季後賽無緣，若是他在明年轉戰大聯盟，今日將是他最後一次在日本職棒先發登板。

美聯外卡賽

08:00 雙城 vs. 洋基 （FOX體育、民視）

NBA熱身賽

07:30 籃網 vs. 尼克 （緯來體育、愛爾達體育）

棒球亞錦賽

18:30 台灣 vs. 斯里蘭卡 （緯來體育、緯來精采、愛爾達體育）

中職

18:35 統一獅 vs. 中信兄弟 <洲際> （愛爾達育樂、緯來育樂、CPBLTV）

日職

17:00 歐力士 vs. 日本火腿 （FOX體育）

17:10 樂天 vs. 羅德 （FOX體育三台）