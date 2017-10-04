NBA Live》林書豪5分2助攻3失誤 籃網熱身賽半場領先尼克

球隊 第一節 第二節 第三節 第四節 總分 籃網 30 29 59 尼克 33 24 57

投籃 三分 罰球 助攻 籃板 抄截 失誤 得分 林書豪 1-7 1-4 2-2 2 1 0 3 5

第二節

J.哈里斯投進三分球，籃網33：33追平。籃網攻勢連連，逐漸拉開比分，以45：39領先。羅素目前砍下14分，馬茲戈夫也得到10分。

林書豪之後連發生2次失誤，接著他投進一顆三分球，全場第一個投籃命中。半場打完，籃網以59：57領先。林書豪拿下5分、2助攻，另發生3次失誤。

第一節

羅素投進三分破網，但尼克連拿11分，林書豪開賽沒表現，一次中距離投籃沒進，運球還發生失誤，尼克強攻禁區連得分。首節剩下7分35秒，籃網以8：18落後。目前籃網8分都是羅素拿下。

暫停過後，籃網攻勢多點開花，前鋒艾西（Quincy Acy）拿5分，J.哈里斯（Joe Harris）投進三分球，讓尼克喊出暫停。首節打完，籃網以30：33落後，

艾西、羅素各拿下10分；尼克方面，小哈達威8分，波辛傑斯6分。

賽前

上季戰績墊底的籃網，今夏透過交易補強，陣容煥然一新，全隊積極備戰新賽季，主控林書豪季前訓練營表現出色，今早7點30分將率隊在首場官方熱身賽迎戰紐約尼克。

籃網先發五人：林書豪、羅素（D'Angelo Russell）、卡羅（DeMarre Carroll）、霍林斯傑佛森（Rondae Hollis-Jefferson）、馬茲戈夫（Timofey Mozgov）。

尼克先發五人：小哈達威（Tim Hardaway Jr.）、塞辛斯（Ramon Sessions）、麥德莫（Doug McDermott）、歐昆恩（Kyle O'Quinn）、波辛傑斯（Kristaps Porzingis）。