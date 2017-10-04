NBA》腳踝傷勢待評估？ 球哥今缺席球隊訓練

〔體育中心／綜合報導〕湖人隊榜眼新秀「球哥」波爾（Lonzo Ball）在昨天熱身賽湖人主場迎戰金塊，在第2節扭傷左踝退場檢查，不過當下看起來傷勢並無大礙，第3節又再次登場，不過今日他缺席球隊的訓練，據湖人官方推特指出明天將會對波爾的傷勢進行重新評估。

Lonzo Ball （mild ankle sprain） did not practice. Will be re-evaluated tomorrow. — Los Angeles Lakers （@Lakers） 2017年10月3日

NBA熱身賽洛杉磯湖人昨在主場迎戰金塊，「球哥」波爾全場繳出8分、3籃板、4助攻，發生4次失誤，雖然受傷後，波爾在第三節又重回場上，不過最後還是提前下場休息。湖人教頭華頓（Luke Walton）昨天賽後受訪時也提到，當下看到波爾受傷的時候他其實也有點緊張。

「球哥」波爾昨天熱身賽對上金塊扭傷腳踝。（美聯社）

「我覺得波爾的傷勢應該不嚴重。」華頓今天在球隊訓練時接受採訪說，「明天我們會再針對他（波爾）的傷勢進行評估。」

還在熱身賽時間，湖人就出現一小波傷兵潮，小前鋒英葛蘭（Brandon Ingram）也在訓練中撞到頭部，今天稍晚將會去找醫生報到，而小南斯（Larry Nance Jr.）則因為在昨天的比賽中扭傷手指，今天也沒有參加訓練。

小南斯也在昨天的比賽扭傷手指。（美聯社）