NBA》腳踝傷勢待評估？ 球哥今缺席球隊訓練

〔體育中心/綜合報導〕湖人隊榜眼新秀「球哥」波爾(Lonzo Ball)在昨天熱身賽湖人主場迎戰金塊,在第2節扭傷左踝退場檢查,不過當下看起來傷勢並無大礙,第3節又再次登場,不過今日他缺席球隊的訓練,據湖人官方推特指出明天將會對波爾的傷勢進行重新評估。

Lonzo Ball (mild ankle sprain) did not practice. Will be re-evaluated tomorrow.