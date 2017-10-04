MLB》印地安人出奇兵？ 首戰先發不是王牌克魯伯

克魯伯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟季後賽正式開打，美聯最多勝的印地安人，首戰先發投手不是當家王牌克魯伯（Corey Kluber），而是改由鮑爾（Trevor Bauer）擔任先發，克魯伯則是第二戰先發。

克魯伯今年繳出18勝4敗防禦率2.25，也是美聯塞揚獎的熱門選之一。不過，總教練法蘭柯納（Terry Francona）卻沒排他為首戰先發，而是推出鮑爾擔綱首戰先發大任。

鮑爾本季戰績17勝9敗防禦率4.19，但他在去年季後賽期間，因修無人機時，不慎被螺旋槳割傷手指，讓他跳過先發，他後來對先發藍鳥先發，投不到1局手指流血就退場。鮑爾上季的季後賽戰績0勝2敗防禦率5.27；印地安人首戰將在台灣時間10月6日，對上外卡驟死戰洋基與雙城的勝隊。

美聯另一場季後賽組合，太空人將派出韋蘭德（Justin Verlander），他本季戰績15勝8敗防禦率3.36。而紅襪則將推出單季破300K的塞爾（Chris Sale），本季戰績為17勝8敗防禦率2.90；兩隊第二戰先發，太空人將由凱可（Dallas Keuchel）對上紅襪的梅蘭茲（Drew Pomeranz）。

國聯方面，道奇首戰先發確定由王牌左投克蕭（Clayton Kershaw）擔任，他將對上國聯外卡驟死戰響尾蛇與洛磯的勝隊。（更新時間：0959）

鮑爾。（資料照，美聯社）