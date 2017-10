林西肯(左)。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕前巨人人氣球星林西肯(Tim Lincecum)距離前次在大聯盟登板,已消失大約14個月,有美媒甚至跑去他家按門鈴找人,但沒有回應,不少球迷很想念這位曾經叱吒灣區的塞揚巨投。

NBA金州勇士隨隊記者Anthony Slater近日採訪中國賽深圳站,意外在當地商場看到林西肯的海報,舊金山媒體《SFGate》媒體笑說,「傳奇紅到海外數千英里,回來吧,Timmy,舊金山想你了。」

林西肯在巨人待了9個球季,拿過兩座塞揚獎,2016年轉戰天使,僅投9場,防禦率高達9.16,生涯總計110勝89敗,防禦率3.74。

相關推特:

Some Bay Area flavor in Shenzhen -- Yes, that's Tim Lincecum smoking out of a baseball, randomly plastered in a mall pic.twitter.com/d7Yw68QS8E