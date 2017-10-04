MLB》印隊22連勝、魚躍龍門得分 精選例行賽五大時刻（影音）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟例行賽落幕，官方選出今年的五大時刻，包含印地安人的22連勝、艾倫納多（Nolan Arenado）再見轟達成生涯首次完全打擊，以及柯格蘭（Chris Coghlan）飛越捕手的得分美技等等。

第五名

道奇在美國時間4月29日對上費城人，9局下普伊格（Yasiel Puig）、貝林格（Cody Bellinger）、透納（Justin Turner）連三棒開轟驚奇追平，岡薩雷茲（Adrian Gonzalez）擊出再見安一棒終結，助道奇以6：5逆轉氣走費城人。

第四名

「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）本季砲聲隆隆，一度有機會挑戰單季60轟，可惜未能達成，他本季繳出59轟、132分打點、2成81打擊率，是國聯全壘打王、打點王。史坦頓也創下自2001年來，單季最多轟的選手。

第三名

洛磯今年美國時間6月17日對上巨人的比賽，艾倫納多前4個打數就有三壘安打、一壘安打、二壘安打、以及三振，差全壘打就能完全打擊，他在9局下從巨人終結者梅倫森（Mark Melancon）手中一棒掃出左外野大牆，再見三分砲助球隊以7：5逆轉贏球，艾倫納多完成生涯首次完全打擊。

第二名

印地安人寫下22連勝的驚奇紀錄，若不算和局，這已是大聯盟首支連贏22場的球隊。不過，官方認定的大聯盟最長連勝紀錄，則是1916年紐約巨人（舊金山巨人前身）的26連勝，其中包括1場和局，但不列入戰績，計為連勝未中斷。

第一名

藍鳥工具人柯格蘭（Chris Coghlan）在美國時間4月26日對上紅雀的比賽，他在本壘攻防戰上演神蹟，為了躲避觸殺竟從紅雀鐵捕莫里納（Yadier Molina）頭頂飛越過去，讓許多美國媒體直呼不可思議。

柯格蘭飛越捕手的得分美技。（資料照，美聯社）

印地安人創下22連勝。（資料照，法新社）

艾倫納多敲再見轟達成完全打擊。（資料照，法新社）

「怪力男」史坦頓。（資料照，法新社）