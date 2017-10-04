MLB》雙城巴克斯頓美技接殺 桑塔納拍手叫好

Byron Buxton out to show the national audience what he can do! pic.twitter.com/qWbnZvFyJ7 — Baseball is Fun （@flippingbats） 2017年10月4日

〔體育中心／綜合報導〕今天雙城與洋基進行美聯外卡戰，外野手巴克斯頓（Byron Buxton）美技接殺一支落在全壘打牆上的深遠飛球，他以背部重重撞在全壘打牆上的瞬間也被外媒捕捉到。

巴克斯接殺落在全壘打牆上的飛球。（法新社）

2局下雙城防守，洋基艾斯伯瑞（Jacoby Ellsbury）先敲出深遠飛球遭中外野手巴克斯頓接殺出局，下一棒佛雷瑟（Todd Frazier）緊接著再擊出中外野方向深遠飛球，巴克斯頓全力衝刺並重重撞上全壘打牆，成功接殺，貢獻兩個出局數。

連續兩記接殺讓先發投手桑塔納（Ervin Santana）也拍手叫好，不過下個打者賈納（Brett Gardner）隨即轟出陽春砲，超前比數。終場雙城以4：8輸球。