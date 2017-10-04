MLB》痛！擦棒球K中捕手下體 洋基投手嚇壞（影音）

Gary Sanchez is a tough dude. David Robertson had the same expression as all male viewers @ElGarySanchez @DRob30 @notthefakeSVP #yankees pic.twitter.com/XyZgYkr0Zl — John Pak （@J_B_Pak） 2017年10月4日

〔體育中心／綜合報導〕美聯外卡驟死戰，洋基後援投手羅伯森（David Robertson）投球讓對手打成擦棒球，意外直接打中捕手桑契斯（Gary Sanchez）的「重要部位」，讓他痛得當場倒地不起。

該場比賽6局上，羅伯森面對雙城打者多齊爾（Brian Dozier），他投球讓對手打成擦棒球，未料小白球直接K中桑契斯的「下體」，桑契斯直接翻滾倒地，羅伯森也嚇壞。幸桑契斯沒有大礙，繼續蹲捕。

洋基後援投手羅伯森嚇壞。（USA Today Sports）

桑契斯被擦棒球打中下體。（美聯社）

洋基後援投手羅伯森嚇壞。（法新社）

桑契斯被擦棒球打中下體。（法新社）

洋基後援投手羅伯森嚇壞。（法新社）

桑契斯被擦棒球打中下體。（法新社）