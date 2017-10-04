MLB》鐵牛棚護航最短命先發 洋基睽違5年挺進分區賽

Welcome to the MLB Postseason Aaron Judge!!! pic.twitter.com/d5PJXUJrT0 — In The Stands （@inthestandspc） 2017年10月4日

〔體育中心／綜合報導〕美聯外卡戰今開打，洋基先發塞維里諾（Luis Severino）僅投0.1局就退場，所幸靠強大打線和牛棚護航，終場以8：4擊敗雙城，自從2012年之後再挺進美聯分區賽。

洋基今派塞維里諾先發，僅投0.1局就掉3分退場，寫下隊史自1960年之後、季後賽最短先發紀錄，不過打線下半局立即討回，靠著葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）一棒三分砲，一口氣扳平比分。

雙城先發桑塔納（Ervin Santana）投2局就掉4分退場，接替的強投貝里歐斯（Jose Berrios）也擋不住洋基打線，柏德（Greg Bird）3下敲超前分安打、賈吉（Aaron Judge）4下轟2分砲，成為洋基自2003年松井秀喜後、首位在季後賽開轟的菜鳥。

洋基先發固然崩盤，牛棚卻強力封鎖雙城，季中交易來的羅伯森（David Robertson）、坎利（Tommy Kahnle） 聯手5.2局無失分，僅被敲3支安打，最後再靠查普曼後援1局無失分，相隔5年晉級美聯分區賽，將碰上印地安人隊。

坎利中繼2.1局無安打。（法新社）

洋基菜鳥賈吉開轟。（美聯社）