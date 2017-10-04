2017 台北世大運

MLB》洋基牛棚有多硬？ 這數據美球迷直呼瘋狂

2017/10/04 12:51

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天靠鐵牛棚強力護航，終場以8：4擊敗雙城，挺進美聯分區賽，究竟洋基牛棚表現有多銷魂？美國媒體提出一些數據來說明。

洋基先發塞維里諾（Luis Severino）僅投0.1局0K退場，4名牛棚合力吃下8.2局，僅被敲5支安打，狂飆13次三振，失掉1分。根據EliasSports指出，洋基牛棚刷新當先發0K時最多三振紀錄，原本紀錄是11次三振。

更恐怖的是，雙城此役最快球速是由貝里歐斯（Jose Berrios）締造的97英里（約156公里），洋基有多達60球比這個數字還要快，包括查普曼飆出最快的103.7英里（約166.8公里），不少美國球迷直呼「太瘋狂」。

查普曼、羅伯森、坎利。（歐新社）

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