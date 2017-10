MLB》洋基牛棚有多硬？ 這數據美球迷直呼瘋狂

Aroldis Chapman fires a 103.7 mph heater to finish off the Twins pic.twitter.com/QhDIOF5ziP

〔體育中心/綜合報導〕洋基今天靠鐵牛棚強力護航,終場以8:4擊敗雙城,挺進美聯分區賽,究竟洋基牛棚表現有多銷魂?美國媒體提出一些數據來說明。

洋基先發塞維里諾(Luis Severino)僅投0.1局0K退場,4名牛棚合力吃下8.2局,僅被敲5支安打,狂飆13次三振,失掉1分。根據EliasSports指出,洋基牛棚刷新當先發0K時最多三振紀錄,原本紀錄是11次三振。

更恐怖的是,雙城此役最快球速是由貝里歐斯(Jose Berrios)締造的97英里(約156公里),洋基有多達60球比這個數字還要快,包括查普曼飆出最快的103.7英里(約166.8公里),不少美國球迷直呼「太瘋狂」。

