MLB》糗！雙城打者跑一壘漏踩壘包 美網友笑翻（影音）

Great heads up play by Starlin Castro to get the out. #Yankees lead 8-4 going into the bottom of the 8th. pic.twitter.com/2yjst6bHMb — The Game Haus Sports （@TGHSports） 2017年10月4日

〔體育中心／綜合報導〕美聯外卡驟死戰，雙城打者葛瑞耐（Zack Granite）擊出內野滾地球，原本可靠對手失誤上壘，但他跑一壘時竟沒踩到壘包，洋基二壘手卡斯楚（Starlin Castro）反應相當快，直接觸殺葛瑞耐。雙城最後以4：8輸球，季後賽吞下13連敗。

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8局上1出局，葛瑞耐擊出軟弱滾地球，柏德接到球後，傳給補位的投手坎利（Tommy Kahnle），未料他沒接到漏球，但葛瑞耐跑壘時竟沒踩到一壘壘包，卡斯楚接到球後，手套一伸觸殺打者，一壘審認定出局，雙城總教練莫里托（Paul Molitor）之後上場抗議也無用。

雙城隊自2010年後再度闖進季後賽，此戰輸球遭淘汰後，季後賽吞下13連敗，追平紅襪在1986年至1995年的季後賽連敗紀錄，兩隊並列大聯盟最多，雙城上次在季後賽贏球已經是2004年的事情。

雙城總教練莫里托上場抗議無用。（法新社）