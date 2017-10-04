LOL世界賽》一起搭「召換峽谷」列車！ 台灣ahq首戰明晚登場

[1]即日起只要有搭乘板南線的民眾都有機會坐上召換峽谷列車。（Garena提供）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《英雄聯盟》S7世界大賽即將於5日展開，代表LMS出征的兩支台灣戰隊閃電狼、ahq分別被列在D組及A組，為了讓更多民眾看見《英雄聯盟》，Garena也於台北捷運板南線完整呈現出「召喚峽谷」的視覺進行車內彩繪，即日起只要搭乘板南線的民眾都有機會坐上召換峽谷列車，一起為LMS戰區兩支代表戰隊加油，而明日首組賽ahq將於晚上8點30對上中國頭號種子EDG。

[2]即日起只要有搭乘板南線的民眾都有機會坐上召換峽谷列車。（Garena提供）

拍攝當下，營運團隊也請到7位知名Coser扮演《英雄聯盟》英雄角色一同共襄盛舉，車內牆壁上更可以看到霸氣巴龍正在凝視著你！此外，有玩《英雄聯盟》的玩家也可以透過捷運列車上提供的QR Code參加「天選之人」系列活動，就有機會獲得虛擬寶物或是實體大獎。

[3]營運團隊也請到7位知名Coser扮演《英雄聯盟》英雄角色一同共襄盛舉。（Garena提供）

本屆台港澳LMS賽區一共有三支隊伍出征世界賽，但HKA最終在入圍賽第二輪的淘汰賽輸給歐洲老牌戰隊FNC，世界賽止步；另外兩支挺進小組賽的戰隊為Flash Wolves閃電狼及ahq e-Sports Club，但他們各自所在的小組也有北美TSM、中國WE以及韓國SKT、中國EDG、歐洲C9等強隊等待著他們。

首日小組賽程如下：

15:30 RNG：FB

16:30 G2：SSG

17:30 LZ：IMT

18:30 FNC：GAM

19:30 SKT：C9

20:30 EDG：ahq