LOL世界賽》TESL加入轉播 明起可在MOD觀賞直播

TESL台灣電競聯盟日前已獲得遊戲廠商Riot Games授權，將全程轉播世界大賽。（取自TESL網站）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《英雄聯盟》S7世界大賽16強小組賽即將於5日展開，想觀賞賽事直播的民眾除了線上各種影音串流平台外，現在多了一項多選擇，TESL台灣電競聯盟日前已獲得遊戲廠商Riot Games授權，並與中華電信MOD、Hami Video Live合作，由小組賽開始到最終冠軍戰都將在MOD上全程轉播。

TESL董事長徐培菁指出，十分感謝Riot Games提供機會，讓TESL為年度電競盛事盡一份心力，也非常開心可以跟中華電話MOD合作，讓電室賽事在更多平台曝光，「在世界大賽期間，我們也會陸續推出現場、線上活動，邀請粉絲一同為台灣選手加油」。

從日前的英雄聯盟《六都電競爭霸戰》到S7世界大賽轉播，中華電信董事長鄭優也指出，電競技藝已經納入國家「運動產業發展條例」，透過中華電信在資通訊技術的優勢與實力，期望成為台灣電競產業的一大助力，也讓更多喜愛電競的觀眾朋友透過MOD與Hami Video看到台灣優秀選手在國際舞台上的精采表現。

相較其他運動賽事，電競賽事是更需要主播及賽評的解說，這次轉播TESL是否會有自己的主播群，或著也是有可能採用Garena的訊號源及主播解說。