LOL世界賽》召喚師們一起看比賽吧！ 世界大賽直播派對南北登場

台灣電競聯盟TESL與中華電信將於8日及15日兩天分別在桃園市展演中心展演廳及高雄夢時代共同舉辦直播派對。（取自TESL網站）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《英雄聯盟》S7世界賽小組賽即將開打，不想要一個人在家孤單看比賽嗎？台灣電競聯盟TESL與中華電信將於8日及15日兩天分別在桃園市展演中心展演廳及高雄夢時代共同舉辦直播派對，8日首場對戰將是閃電狼對上WE的「中台大戰」，曾於《六都電競爭霸戰》桃園場致詞的桃園市長鄭文燦也將再次到場為台灣選手加油。

除了8日桃園場外，本次更多了高雄夢時代，出借場地以行動力挺電競賽事，在兩場直播派對現場，除了能與眾多「召喚師」們觀賞比賽，現場還有SONY最新旗艦手機做為活動大獎。

不只是直播派對，凡觀眾只要在10月5日至11月4日世界大賽期間上中華電信MOD活動網站掃描相關QR Code，就可以參加TESL輪轉遊戲抽獎活動，同樣有機會獲得最新SONY旗艦手機。

2017《英雄聯盟》世界大賽直播派對活動資訊：

桃園場

賽事時間：10月08日15:00起至賽事結束。

開放進場：14:00開放觀眾免費進場

派對地點：桃園市展演中心展演廳（桃園市桃園區中正路1188號）

高雄場

賽事時間：10月15 日12:00起至賽事結束（實際時間依世界大賽官方公告為主）。

開放進場：賽事開始前一小時。

派對地點：高雄夢時代（高雄市前鎮區中華五路789號）