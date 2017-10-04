足球》台灣男足友誼賽明晚7點開戰 台灣、蒙古都要勝利

台灣男足明晚7點在台北田徑場與蒙古進行友誼賽（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕為了備戰雙十節開戰的2019年亞洲盃資格賽賽事，台灣男足明（5日）晚間7點在台北田徑場與蒙古進行友誼賽，兩隊今日出席賽前記者會，蒙古教頭魏斯（Michael Weiss）希望能給台灣男足一點教訓；台灣隊新帥懷特（Gary White）也想奪取執教首勝。

台灣隊目前在亞洲盃資格賽最終輪戰績1勝2敗，不過，上回客場以0：5慘敗給巴林，懷特透露，期盼透過此次與蒙古友誼賽，全力備戰10日對上巴林的比賽，並測試近來的訓練成果。

台灣隊長陳柏良（右）希望能在友誼賽率隊贏球，把勝利送給新主帥懷特。（記者林岳甫攝）

懷特在9月中旬成為台灣隊主帥，明日的友誼賽也是他個人執教首場賽事，期盼能建立「贏球文化」，他說：「當教練的本來就想要帶隊贏球，而且也希望球隊能一直贏下去，10日對巴林的比賽才是我執教最重要的挑戰。」

德國籍的魏斯曾在2011年率菲律賓國家隊前來高雄龍騰球場挑戰台灣隊，至今他也是印象深刻，此次改率蒙古前來踢館，他說：「我跟懷特認識很久了，這次也會好好研究台灣隊的戰術，希望能帶給他們一點教訓。」

蒙古過去與台灣交手3次，台灣分別在2003年與去年東亞盃首輪獲勝，僅2005年雙方戰成和局。

台灣與蒙古明日友誼賽，蒙古教頭魏斯（左）希望能給對手教訓；台灣隊新帥懷特也想奪取執教首勝。（記者林岳甫攝）