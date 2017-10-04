LOL》JT宣布人事異動 前RG選手小V頂替BeBe AD位置

選手名單公布前，就可常看到小V（右）與FoFo（左）在直播中經常雙排，而小V在加入RG前是JT二隊成員，更看得出兩人的好交情。（取自J Team臉書專頁）

〔記者陳耀宗／台北報導〕日前香港英皇集團旗下的英皇電競買下LMS戰隊Raise Gaming 2018春季賽經營權，並改名為G-Rex，不過從頭到尾AD選手小V都沒有現身相關場合，也讓人好奇下一季還是否會在G-Rex陣中，而這個疑問也在2日J-Team臉書專頁公布新人事異動中確定，小V下季將加入JT接替BeBe退休後的AD先發位置。

J Team戰隊總監Willy在2日宣布部分選手名單，中路將會持續由FoFo擔任，而AD則是由前RG成員小V接手。FoFo效力JT兩年時間，不論在遊戲或是心態都有很顯著進步，未來能量無窮，也很感謝FoFo及他的家人信賴JT後勤團隊。

談到新成員小V，Willy指出，小V在Raise Gameing擔任隊長及主call位子，有著亮眼的操作及良好的大局觀，相信可與隊友擦出很棒的火花。在選手名單公布前，就可常看到小V與FoFo在直播中經常雙排，而小V在加入RG前是JT二隊成員，更看得出兩人的好交情。

JT 2017夏季賽季後賽以2勝3敗惜敗ahq，以第四名坐收，接著在攸關世界大賽第三種子的區域選拔賽中又以1勝3敗輸給香港戰隊HKA，結束本季所有賽程，陣中冠軍選手BeBe正式退休，在小V加入後，陣容也將重新洗牌。