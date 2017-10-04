數位遊戲市場8月創79億美元產值 桌機靠《鬥陣特攻》、《絕地求生》撐大局

《絕地求生》，光是8月銷售金額就達900萬美元，至9月5日截止，其已經達1000萬里程碑。（取自絕地求生官網）

〔記者陳耀宗／外電報導〕綜觀現今遊戲市場來說，可說是三強鼎立、卻也逐漸失衡，桌機、家機仍維持一定影響力，手遊獲利則是逐漸升高，遊戲及互動媒體市場調查公司Super Data Research日前釋出三大類遊戲前十大獲利遊戲排名，外媒《Venturebeat》作者Stephanie Chan為此撰文分析，評點桌機在八月藉由《鬥陣特攻》改版及當今火紅《絕地求生》帶來歷史新高的銷售紀錄月份，而整體數位遊戲市場相較往年同一時期相比成長了11個百分比， 8月來到79億產值。

文章先就桌機市場做出評析，可看出《暴雪娛樂》是一大贏家，其所研發的《鬥陣特攻》以及《爐石戰記》紛紛打破自身銷售紀錄，都要歸功於兩款遊戲的版本及內容更新，如暴雪在8月所推出「死鬥模式」及夏日運動會，以及全新角色毀滅拳王；《爐石戰記》則是在「冰封王座」改版發布後創下歷史新高的收入紀錄，相較以往更多出15個百分比的收入，以往每月平均可獲利達4000萬美元。

《暴雪娛樂》所研發的《鬥陣特攻》以及《爐石戰記》在8月藉由內容更新創下優異銷售紀錄。（暴雪娛樂提供）

《暴雪娛樂》所研發的《鬥陣特攻》以及《爐石戰記》在8月藉由內容更新創下優異銷售紀錄。（暴雪娛樂提供）

另一個不可忽視的遊戲則是當今火紅的「吃雞」《絕地求生》，光是8月銷售金額就達900萬美元，至9月5日截止，其已經達1000萬里程碑，絕地求生的成功已經讓許多「仿效」的遊戲出現，像是《要塞英雄》推出的「Battle Royale」全新大逃殺模式，這股「大逃殺」風潮銳不可擋，也讓《絕地求生》晉身頂尖桌機遊戲之林，名列第5名。

文章最後也指出，儘管《絕地求生》及《鬥陣特攻》為PC帶來破銷售紀錄的8月份，但整體PC銷售相較去年同期來是下跌了10個百分點；相對地，家用遊戲機及手遊則是成長了11及13個百分點，這樣的趨勢可能會持續下去，手遊收入在今年結束之時更可能超越桌機、家機的銷售，成為史上首次最高。

遊戲及互動媒體市場調查公司Super Data Research日前釋出三大類遊戲前十大獲利遊戲排名。（擷取自Super Data Research網站）

根據Super Data Research調查，桌機前十高營收遊戲為：英雄聯盟、夢幻西遊2、地下龍與勇士2、穿越火線、絕地求生、魔獸世界、戰車世界、鬥陣特攻、絕對武力：全球攻勢、Dota2。

家機前十名：俠盜獵車手5、FIFA 17、決勝時刻：黑色行動3、戰地風雲1、Madden NFL 18、鬥陣特攻、決勝時刻：無盡戰爭、火線獵殺：野境、虹彩六號：圍攻行動、秘境探險：失落的遺產。

手遊前十名：王者榮耀、夢境西遊、天堂M、部落衝突、寶可夢、怪物彈珠、部落衝突：皇室戰爭、龍之守護者、Candy Crush Saga、命運／冠位指定。