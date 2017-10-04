高球》徐薇淩補進裙襬搖搖參賽名單 台灣選手多1人參賽

台灣女將徐薇淩。（資料照，徐薇淩提供）

〔記者趙新天／台北報導〕台灣女將徐薇淩今年在台灣過中秋節，得到一份最棒的禮物，美國LPGA巡迴賽今天公布裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽參賽名單，徐薇淩已正式列名其中。這也意謂著又多1名台灣選手可以參加這場比賽。

美國LPGA巡迴賽今天公布裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽61位報名參賽選手名單，原本排在候補第1的徐薇淩，確定名列正式參賽名單之中，她開心地說：「這是我最棒的中秋節禮物。」

裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽共有81個參賽名額，除了LPGA的61名選手，還有15位台灣選手的名額、4位贊助商推薦選手和1位LPGA韓亞銀行錦標賽冠軍選手。

徐薇淩原本列在台灣選手的名額裡，今天確定可以LPGA名額參賽，使得台灣選手可以多1人參加這場重要賽事，新增人選將由主辦單位裙襬搖搖高爾夫基金會決定。

對徐薇淩來說，改列LPGA參賽名單最大的意義是，在裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽獲得的獎金，可以列入LPGA年度獎金累計裡，如果到球季結束時獎金排名在前75名，就可確定取得明年美國女子公開賽的資格，不必再拚資格賽。

徐薇淩目前暫居第74名，但競爭很激烈，亞洲這幾場賽事她並不是全部都能參加，目前排在她之後的選手還是有機會超越。