MLB》小熊季後賽首戰先發非萊斯特 是否帶曾仁和仍未定

韓德瑞克斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕國聯季後賽首輪5戰3勝制，芝加哥小熊先發輪值出爐，首戰將派出韓德瑞克斯（Kyle Hendricks），而王牌萊斯特（Jon Lester）則是第二戰的先發。

去年以防禦率2.13奪得國聯防禦率王的韓德瑞克斯，本季先發24場，戰績7勝5敗防禦率3.03，但他自傷兵名單回來後，防禦率僅2.19，9月份單月防禦率僅2.01，這是他首次擔任季後賽頭號先發，雷斯特也為他感到高興。

萊斯特。（資料照，USA Today Sports）

小熊第二戰先發將由萊斯特擔任，第三戰先發則是昆塔納（Jose Quintana），若有第四戰，將由2015年國聯塞揚投手阿里耶塔（Jake Arrieta）擔綱先發。小熊總教練梅登（Joe Maddon）希望阿里耶塔能有多一點的時間，讓他的左腳傷勢休息復原。

昆塔納。（資料照，法新社）

阿里耶塔。（資料照，法新社）

台灣23歲投手曾仁和昨天參與球隊訓練，並餵球給打者。至於小熊隊的季後賽球員名單是否會帶曾仁和，仍需看小熊要帶11名或12名投手，但目前情勢看來入選機率並不大。

芝加哥小熊將在台灣時間10月7日客場對上華盛頓國民隊，國民先發輪值尚未確定。

曾仁和。（資料照，法新社）