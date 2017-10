密爾瓦基公鹿大前鋒「字母哥」亞德托昆波。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕密爾瓦基公鹿大前鋒「字母哥」亞德托昆波(Giannis Antetokounmpo)因為父親因心臟病過世,上個週末回希臘奔喪,昨天也錯過了作客小牛的熱身賽,不過NBC記者Lance Allan今日在推特上傳了一段亞德托昆波已經重新回到球場與隊員一起訓練的影片。

Good to see @Giannis_An34 Giannis Antetokounmpo back at practice today after the passing of his father. #Bucks pic.twitter.com/dOSKhYuNzA