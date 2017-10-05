NBA》總管們預測 93％看好勇士奪冠

金州勇士仍是總管們看好的奪冠大熱門。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2017-18年NBA賽季將在10月18日正式開打，官方網站的年度總管調查也出爐，有多達93％的人看好金州勇士奪冠，而有50％的人預測騎士隊「詹皇」詹姆斯（LeBron James）能奪得年度最有價值球員。

今年夏天留下主力核心球員的勇士隊，上賽季也是被總管們看好奪冠的隊伍，但這次得票率從去年的69％爆增至93％，第二名的騎士僅7％。

新賽季年度MVP的熱門人選方面，詹姆斯獲得50％的得票率，杜蘭特（Kevin Durant）則有29％，馬刺雷納德（Kawhi Leonard）則有11％，火箭「大鬍子」哈登（James Harden）則有7％，柯瑞（Stephen Curry）僅4％。上賽季雷霆「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）則沒有獲得票數。

另外，詹姆斯在「最佳小前鋒」、「最全能球員」、「最佳領導者」等票選中，也高居第一。

而新球季會有爆發性表現的球員方面，灰狼湯斯（Karl-Anthony Towns）獲得29％的得票率，尼克波辛傑斯（Kristaps Porzingis）、透納（Myles Turner）同為14％，拓荒者諾基奇（Jusuf Nurkic）則有10％，威金斯（Andrew Wiggins）有7％。

詹姆斯。（資料照，美聯社）