MLB》對決102勝印地安人 洋基季後賽先發出爐

格雷。（資料照，USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕洋基昨天在美聯外卡殊死戰擊敗雙城勝出，明天將在分區季後賽對上本季奪得102勝的印地安人。洋基前兩戰的先發出爐，由格雷（Sonny Gray）擔任首戰先發，而37歲的沙巴西亞（CC Sabathia）則主投第二戰，日籍投手田中將大則有可能是第三戰的先發。

格雷今年季中從運動家轉至洋基，戰績10勝12敗防禦率3.55，其中他在洋基繳出4勝7敗防禦率3.72，今年對印地安人戰績1勝2敗、對戰防禦率4.86；印地安人首戰投手為鮑爾（Trevor Bauer），他本季戰績17勝9敗防禦率4.19，本季對洋基先發2場戰績2勝0敗，對戰防禦率僅1.38。

沙巴西亞。（資料照，美聯社）

而洋基第二戰的先發為沙巴西亞，本季戰績14勝5敗防禦率3.69，他生涯在季後賽18場先發，成績9勝5敗，他本季還沒有對上印地安人；而印地安人第二戰先發是王牌克魯伯（Corey Kluber），本季戰績18勝4敗防禦率2.25，今年對上洋基2場都拿勝，對戰防禦率僅1.59。

另外，田中將大有可能是第三戰的先發，他今年繳出13勝12敗防禦率4.74；而印地安人第三戰先發則為卡拉斯科（Carlos Carrasco），他本季戰績18勝6敗防禦率3.29。

田中將大。（資料照，美聯社）

鮑爾。（資料照，USA Today Sports）

克魯伯。（資料照，美聯社）

卡拉斯科。（資料照，法新社）